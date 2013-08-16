更新版-全球贸易：今年德国或将超越美国，成为全球第二大出口国--德国工商联会

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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“因此德国占全球贸易份额将会减少。”德国工商联会在一份有关全球经济的报告中称。
德国去年出口总额达到1.1兆(万亿)欧元，产品包括宝马轿车、洗衣机和用于制造业与农业的重型机械。
德国工商联会预计，近期经济成长将促使欧元走强。德国工商联会表示，尽管这将开始给德国出口商带来风险，但也会提高以美元计价的德国出口产品价值，让德国在全球出口国的排名超过美国，而这一排名正是以美元计算的。
“德国出口今年具有超过美国、位居第二的潜质。原因是欧元的走强，因为贸易数据是以美元计算。德国应该也可以在2014年守住第二的排名。”德国工商联会外贸部门主管Volker Treier说。
德国工商联会预测，2013年欧元兑美元平均汇价将在1.33，高于2012年的1.29，2014年将升至1.35-1.40间。
“这不只是一线曙光，”Treier在提及欧元区经济持稳时称。尽管未来仍可能出现暂时性的经济下滑，但他不认为欧元区危机会恶化。
法国和美国是德国最大的两个出口市场。中国是德国第五大市场，不过德国工商联会表示，今年中国的地位可能会下降。
根据世界贸易组织(WTO)最新数据，德国亦是全球第三大进口国，排名在美国和中国之后。(完) (编译 洪曦; 审校 张荻)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。