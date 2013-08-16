金砖国家：8月15日股汇市收盘纵览

路透8月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月15日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报960.48点。

中国股市：沪综指续收挫，医药板块受打击商业贿赂消息影响领跌

香港股市：收平盘，利丰创四年半最大涨幅

中国汇市：中国汇市：人民币收盘创新高，升值预期在拉据中趋于明朗

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印度股票市场和外汇市场周四因公共假日休市。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,327.490点。MSCI明晟俄罗斯指数 收跌2.05%至728.17点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨0.61%，报32.8800卢布，卢布兑欧元 下跌0.18%，报43.9250卢布。

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巴西股市：逆转跌势，因当地媒体报导称政府可能提高燃油价格，并降低对国有油企Petrobras参与含石油藏量丰富、但属于资本密集型的深水油田的要求。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 涨0.02%，收报50,908.34点，稍早曾下挫逾1%。

巴西汇市：巴西雷亚尔和墨西哥披索下跌，对美联储缩减刺激举措的忧虑加剧

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南非股市：下滑超过1%，终止连续三日刷新收盘高位的走势。资源类企业如Impala Platinum Holdings 和Assore 近期上涨后，投资者出手了结获利。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 下跌1.23%，至38,089.21点，之前曾触及纪录高点38,682.95点。综合指数 收低1.18%，报42,509.70点。稍早曾创下43,097.39点的纪录高位。