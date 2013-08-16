《美股业绩焦点》戴尔季度获利锐减72%，受私有化进程不确定性打击

对戴尔更有利的是，企业解决方案、服务和软件事业的营收成长9%至58亿美元，反映出公司越发侧重于投资在提供企业和政府机构的服务。

Michael Dell希望把他于1984年创立的公司，转型成像惠普或IBM之类的全方位电脑运算服务供应商。此外，他希望能不在公开市场监督下进行转型，因此计划将公司私有化。

但戴尔的竞争对手早已抢先数年，此外，在这个更多客户转进云系统的时候，提供客户综合软硬件和服务的新策略能否奏效仍有待观察。

戴尔财务长Brian Gladden向投资者和客户保证，公司仍专注于实现转型及服务其客户。随着戴尔私有化进程不断遇阻，资深高层主管再三强调这样的讯息。

“尽管环境持续受到挑战，我们仍专注并致力于此目标，”Gladden在周四公布的一封公开信表示。

周五时，伊坎和Michael Dell将在法庭上争辩。特拉华州法院将听取伊坎的请求加速其诉讼的审讯，伊坎希望能阻止戴尔的私有化。(完) (编译 张明钧/侯向明/戴素萍 审校 于春红)