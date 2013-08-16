《美股业绩焦点》戴尔季度获利锐减72%，受私有化进程不确定性打击

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
对戴尔更有利的是，企业解决方案、服务和软件事业的营收成长9%至58亿美元，反映出公司越发侧重于投资在提供企业和政府机构的服务。
Michael Dell希望把他于1984年创立的公司，转型成像惠普或IBM之类的全方位电脑运算服务供应商。此外，他希望能不在公开市场监督下进行转型，因此计划将公司私有化。
但戴尔的竞争对手早已抢先数年，此外，在这个更多客户转进云系统的时候，提供客户综合软硬件和服务的新策略能否奏效仍有待观察。
戴尔财务长Brian Gladden向投资者和客户保证，公司仍专注于实现转型及服务其客户。随着戴尔私有化进程不断遇阻，资深高层主管再三强调这样的讯息。
“尽管环境持续受到挑战，我们仍专注并致力于此目标，”Gladden在周四公布的一封公开信表示。
周五时，伊坎和Michael Dell将在法庭上争辩。特拉华州法院将听取伊坎的请求加速其诉讼的审讯，伊坎希望能阻止戴尔的私有化。(完) (编译 张明钧/侯向明/戴素萍 审校 于春红)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。