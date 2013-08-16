《中国报摘》--中国证券报8月16日

* 头版头条:

--消息人士透露，中国工信部已编制完成《推动婴幼儿配方乳粉行业企业兼并重组工作方案》并上报，未来工信部将大力推动实施婴幼儿配方乳粉企业的兼并重组工作。

* 其他:

--中证视点：当前楼市“限购令”并不具备大规模退出条件。在缺乏有效的、市场化方向替代政策情况下，大规模放开限购，意味着楼市调控实质松绑，对市场稳定有害无益。

--美国财政部报告显示，6月中国减持215亿美元美国国债。截至6月底，中国持有1.2758万亿美元美国国债，仍是美国国债的全球最大单一持有国。

--浙江省温州市房屋登记中心表示，温州楼市限购政策一直以来都在国务院规定的限购政策框架内严格执行，目前的变化主要体现在市区购房不再有时间节点限制，限购措施和其他城市相同。

--发改委价格监督检查与反垄断局局长许昆林近日表示，发改委反垄断调查的下一个目标会与老百姓密切相关，石油、电信、汽车、银行都在调查视野之内。

--8月16日，成品油调价节点将再次来临。有市场分析认为，自新机制以来的首次“连续搁浅”可能不会实现，本轮调价仍将是小幅上涨。

--华侨城 披露中报，上半年实现营业收入106.19亿元人民币，同比增长58.95%，净利润18.19亿元，同比增长74.07%。

--由长安基金、青雅投资和国泰君安期货资管三方合作打造的资产管理计划，已经完成了在证监会的产品备案，于8月14日正式成立，计划规模共计3,500万份。业内人士指出，这是国内首只具备国债期货对冲概念的债券产品。

--上海保监局近期在检查中发现上海泛鑫保险代理有限公司擅自销售自制的固定收益理财协议。目前，上海市公安机关已立案侦查。(完)