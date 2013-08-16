中国食品：工信部将推动婴幼儿乳粉企业并购，五年后企业数减半--报载

路透上海8月16日 - 中国证券报周五报导引述消息人士的话称，中国工业和信息化部已编制完成《推动婴幼儿配方乳粉行业企业兼并重组工作方案》并上报，未来工信部将大力推动实施婴幼儿配方乳粉企业的兼并重组工作，力争2018年底该行业企业总数压缩到50家左右，减少一半以上。

该方案目标是力争到2018年底，培育形成3-5家年婴幼儿配方乳粉销售收入超过50亿元的大型企业集团，前十家国内品牌企业行业集中度超过80%。

报导报援引消息人士透露，政策着力点是培育国际竞争力的大型婴幼儿配方乳粉企业集团，提高婴幼儿配方乳粉质量；将发挥行业大型骨干企业的引领带动作用，促进生产要素向优势企业和重点领域集中，提高行业集中度。

工信部6月18日召集127家奶粉企业开会，要求对婴幼儿乳粉参照药品管理，并鼓励乳粉企业兼并重组，提升婴幼儿乳粉质量、提振消费者信心。某参会奶粉企业人士称，当时工信部推介了伊利 、完达山、飞鹤等排名前十位的国内奶粉企业，希望这10家企业能兼并重组其他奶粉品牌。

未来乳粉行业整合将从2013年起，分阶段实施。工信部消费工业司副巡视员高伏此前透露，首先是争取用两年时间培育形成10家年销售收入超过20亿元的具有自主知识产权的知名品牌和国际竞争力的大型企业集团，将行业集中度提高到70%以上。

目前全国有婴幼儿配方乳粉生产企业127家，年产量约60万吨，年产量在3万吨以上的企业仅三家。其中前十名的国产奶粉品牌销售额在180亿元人民币左右，市场集中度在45%左右。