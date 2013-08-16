《美债周五展望》公债收益率因初请失业金数据上涨，FED缩减购债预期愈发强烈

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未有调整)

* 美国公债收益率攀升至2011年8月来最高，收益率曲线亦为当时以来最陡

* 数据强化美联储在9月开始缩减购债规模的预期

* 空头回补和低吸买盘浮现，支撑市场

路透纽约8月15日 - 指标美国公债收益率(殖利率)周四跳升至两年高位，因上周初请失业金人口数据令人鼓舞，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)即将开始缩减购债规模的预期，促使投资者削减公债头寸。

分析师称，曾押注公债收益率将在上周新债供给后走低的投资者被迫出脱其看涨头寸，使债市抛售加剧。

美国劳工部周四公布的数据显示，上周美国初请失业金人口降至近六年低位。交易商和分析师称，数据显示，美国就业市场仍在适度增长，这可能足以促使美联储最早从9月开始缩减每月850亿美元的购债规模。

分析师称，尽管就业市场显示更多复苏的迹象，但近期公债收益率攀升令人担心可能推高抵押贷款利率和其他长期借贷成本，从而阻碍仍然很不稳定的经济复苏。

“数据继续改善，且令市场感到鼓舞，我认为，数据将继续朝着这样的方向发展，”纽约加拿大丰业银行的美国公债交易部主管Charles Comiskey表示。

“那么，之后的问题将不再是是否从9月开始缩减购债规模，而是缩减的规模有多大。”

周三公布的一项路透调查显示，多数经济学家预计美联储将在9月17-18日的会议上削减购债规模，经济学家一致预期，联储首次缩减规模将为150亿美元。

有关美联储将缩减购债规模的臆测，在三个月内将指标10年期公债收益率推高1个百分点，使两年和10年期公债收益率差扩阔至两年来最阔，报2.41个百分点。

公开市场上，10年期公债 尾盘下跌13/32，收益率报2.761%，较周三尾盘上扬约5个基点。

分析师和交易商表示，在上周初请失业金人口数据公布后不久，10年期公债收益率触及2.823%的高位，后受稳定的低吸和空头回补买盘推动从高位回落。

美国股市走低使市场再度浮现一定的公债避险买盘。“美国股市走低，使固定收益产品有所反弹，”芝加哥TJM Futures的副总裁Alex Manzara表示。

部分分析师预计，10年期公债收益率将在年底前升穿3%，这使公债前景变得更加低迷。

**撤离债市**

投资者全面撤离债市。财政部周四公布的数据显示，海外投资者6月净卖出408亿美元的美国公债，为创纪录水平。

但部分基金经理表示，美国经济还不够强劲，不足以促使美联储放缓当前的刺激步伐，因通胀低于联储目标，且有迹象显示制造业活动有所放缓。

此外，分析师称，公债收益率进一步攀升将导致抵押贷款利率上涨，从而影响今年正在加速的楼市复苏。

一项行业调查显示，美国房屋建筑商担忧公债市场5月底到6月走低，可能导致房屋贷款利率上涨，并进而损及楼市销售。

抵押贷款支持证券(MBS)的收益率周四也随公债市场跳升。由房利美发放的房屋贷款担保的30年期票息为3.5%的MBS 的收益率攀升14个基点，至3.59%，为7月初以来最高。

通膨保值公债表现不及普通公债，因7月消费者物价指数(CPI)小升0.2%。

10年期通膨保值公债与10年期普通公债的收益率差、也就是两者间的损益平衡率收窄逾3个基点，至2.19%。10年期通膨保值公债的损盈平衡率被视为是反应投资者长期通胀预期的指标。

-----------------------2002 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 (-01/32) 0.346

五年期公债 99-09/32 (-08/32) 1.526

10年期公债 97-20/32 (-18/32) 2.776

30年期公债 96-17/32 (-1-09/32) 3.820 (完)

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