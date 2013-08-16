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亚洲 | 2013年 8月 16日 星期五 08:09 BJT

中国外汇: 6月净减持美国国债215亿美元，净增持42.69亿美元两房债

路透北京8月16日 - 美国财政部最新数据显示，今年6月中国净减持美国国债215亿美元
；截止6月末，中国持有的美国国债为12,758亿美元，5月末修正后则为12,973亿美元；中国
仍是美国国债的全球最大单一持有国。
    
    数据并显示，6月中国共计净增持美国长期证券180.82亿美元。分项来看，净增持长期
国债122.36亿美元，净增持以两房(房利美 和房贷美 )为主的债券42.69
亿美元，净增持公司债9.98亿，净减持公司股票5.79亿美元。
    
    中国国家外汇管理局1月中称，其在外汇储备经营管理机构内成立了外汇储备委托贷款
办公室(SAFE Co-Financing)，负责创新外汇储备运用这项工作，以促进外储多元化经营。 
    
    由于中国外汇投资的各类组合、机构分布在香港、新加坡、欧洲、伦敦等地，美国财政
部每月公布的中国投资美国国债的规模并不十分准确。(完)

    参看参详情,可点选美国财政部网站(here)
    (here)
    

 (发稿 李然; 审校 曾祥进)
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