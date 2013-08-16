《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月16日

路透香港8月16日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较：(1美元=7.7546港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低225.47点或1.47%，报15,112.19点，录得6月底来最大单日百分比跌幅， 成交量高于均值。道指成份股沃尔玛 及思科 公布的业绩和财测令人失望。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 188.520 0.33 25276 14.619 -0.42 中国铝业 8.710 0.46 20319 2.702 -0.67 中国移动 54.240 -0.64 98267 84.122 0.03 中国人寿 37.900 -0.73 60363 19.593 -0.84 中石油 118.250 -1.08 48104 9.170 -1.19 中石化 75.410 -0.65 23375 5.848 -1.22 汇丰控股 55.500 -0.52 290378 86.076 -0.26 中电信 50.910 -0.76 21172 3.948 -0.05 中国联通 15.590 -0.45 146621 12.089 -1.39 兖州煤业 8.340 -4.69 79046 6.467 -1.11 华能国际 42.630 3.07 14892 8.264 -1.61 南方航空 19.320 -1.53 6477 2.996 -1.11 东方航空 16.630 2.28 16536 1.290 -50.40 中芯国际 3.770 -3.08 81371 0.585 -0.90（完）