版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 16日 星期五 08:16 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月16日

路透香港8月16日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较：(1美元=7.7546港元      )
 
 美股道琼工业指数      周四收低225.47点或1.47%，报15,112.19点，录得6月底来最大单日百分比跌幅，
 成交量高于均值。道指成份股沃尔玛       及思科        公布的业绩和财测令人失望。
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       188.520    0.33      25276            14.619      -0.42
 中国铝业                       8.710    0.46      20319             2.702      -0.67
 中国移动                      54.240   -0.64      98267            84.122       0.03
 中国人寿                      37.900   -0.73      60363            19.593      -0.84
 中石油                       118.250   -1.08      48104             9.170      -1.19
 中石化                        75.410   -0.65      23375             5.848      -1.22
 汇丰控股                      55.500   -0.52     290378            86.076      -0.26
 中电信                        50.910   -0.76      21172             3.948      -0.05
 中国联通                      15.590   -0.45     146621            12.089      -1.39
 兖州煤业                       8.340   -4.69      79046             6.467      -1.11
 华能国际                      42.630    3.07      14892             8.264      -1.61
 南方航空                      19.320   -1.53       6477             2.996      -1.11
 东方航空                      16.630    2.28      16536             1.290     -50.40
 中芯国际                       3.770   -3.08      81371             0.585      -0.90（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐