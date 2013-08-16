《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月16日

*工商时报：

--根据美国证管会新出炉的申报资料，投资大户第二季的操作方向为做多苹果 、看空黄金。〞金融大鳄〞索罗斯、专业股东伊坎与明星操盘人库伯曼大力买进苹果；黄金多头总司令鲍森则是大砍逾半的SPDR黄金部位。

--国泰等寿险业者有意投资公建证券化商品，以利间接投资参与公建，台湾财政部已委外研究可行法规机制，经建会也有意推动高速公路等自偿性高的公建予以证券化，筹措国家建设基金财源。

*经济日报：

--寿险业投资不动产遭金管会卡住九个月后，终于解禁。金管会昨日宣布，南山、台寿与全球人寿可恢复投资不动产；富邦、新光、中信人寿三家，最快今天金管会可函覆解禁。

--行政院长江宜桦要求各部会正副首长，必须亲自监督旗下重大公共工程执行进度，发挥点火公建、拚经济之效。未来，他将每季列追各部会执行进度，昨天包括退辅会、卫福部都被点名执行不够力。

--富邦金控 自2005年起采取的〞事业群〞体制，因〞阶段性任务〞完成，将启动组织再造工程，并以回归〞子公司〞主导型态为目标；因应组织变动，外传富邦金高层将有一波人事异动，但富邦金表示毫无所悉。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。