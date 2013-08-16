《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月16日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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*工商时报：
--根据美国证管会新出炉的申报资料，投资大户第二季的操作方向为做多苹果 、看空黄金。〞金融大鳄〞索罗斯、专业股东伊坎与明星操盘人库伯曼大力买进苹果；黄金多头总司令鲍森则是大砍逾半的SPDR黄金部位。
--国泰等寿险业者有意投资公建证券化商品，以利间接投资参与公建，台湾财政部已委外研究可行法规机制，经建会也有意推动高速公路等自偿性高的公建予以证券化，筹措国家建设基金财源。
*经济日报：
--寿险业投资不动产遭金管会卡住九个月后，终于解禁。金管会昨日宣布，南山、台寿与全球人寿可恢复投资不动产；富邦、新光、中信人寿三家，最快今天金管会可函覆解禁。
--行政院长江宜桦要求各部会正副首长，必须亲自监督旗下重大公共工程执行进度，发挥点火公建、拚经济之效。未来，他将每季列追各部会执行进度，昨天包括退辅会、卫福部都被点名执行不够力。
--富邦金控 自2005年起采取的〞事业群〞体制，因〞阶段性任务〞完成，将启动组织再造工程，并以回归〞子公司〞主导型态为目标；因应组织变动，外传富邦金高层将有一波人事异动，但富邦金表示毫无所悉。 (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。