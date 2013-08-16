《中国重要政经日程》--8月16日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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============================今日重要政经日程=======================
8/16 (五)
由《英才》杂志社主办的“2013（第七届）贡献中国高峰会”在北京召开。主题为：融合改变商业。
============================近日重要政经日程=======================
8/22(四)
2013(第三届)产品创新高峰论坛议程在北京举行。
8/23(五)
2013年中国企业家论坛夏季高峰会在合肥举行，至25日。
8/24(六)
*2013CCTV中国上市公司峰会在北京举行
8/29(四)
钢铁行业非钢产业大会在北京举行，至30日。
8/31(六)
2013中国企业500强发布暨中国大企业高峰会在昆明举行，至9月1日
9/3（二）
第十届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会在广西南宁举行，至6日。
9/4（三）
2013年中国粮油饲料市场高峰论坛在北京举行，至7日。
*第二届金融街论坛在北京举行，至5日
9/10（二）
*第五届拉丁美洲投资者论坛在北京举行，至11日。
9/11 (三)
夏季达沃斯在大连举行（新领军者年会），至13日。
9/14（六）
*2013中国信托业高峰论坛在北京举行
9/24 (二)
第十三届中国钢铁原材料国际研讨会在青岛举行，由中国钢铁工业协会主办，至周四。
11/14 (四)
“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。
11/29 (六)
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 李然)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。