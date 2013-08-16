《香港报摘》--经济日报8月16日

* 要闻版头条:

--忧下月量化宽松政策(QE)退市，美股大跌。 * 其他: --香港政府推辣招及一手新例生效后，地产代理纷纷引入不受规管的外地楼盘来港销售，并以高投资回报吸引本地投资者，即时引来证监会关注，认为涉嫌属于「集体投资计划」，促请地监局向业界警示。

--斥资百亿元夺得深圳前海首两块地的卓越集团估计，前海地价将渐走高，旗下首批楼盘将于明年底发售，每平方米售价不低于6万元人民币，折合每平方尺售价为7,600港元。卓越总裁李晓平称，港金融机构洽融资买楼。

--港交所 去年以13.88亿英镑收购伦敦金属交易(LME)，期望藉此开拓商品业务，但今年中期财务贡献不多。行政总裁李小加重申，LME自营的结算所--LME Clear明年完成后，才能商业化LME业务。(完)