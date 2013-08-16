《中国报摘》--其他报纸重要消息8月16日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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**上海证券报**
--中国铁路建设投资公司发布公告，就91列时速250公里动车组展开招标，显示动车系统招标在停滞多时后，已全面重启。
**证券时报**
--杭州市政府出台《关于规范经济适用房上市交易和回购管理的实施意见》，自今年9月12日起，符合条件的经济适用住房，将可以根据相关政策上市交易或者回购。
--已经有687家A股上市公司公布了半年报，应收账款方面，43家公司应收账款二季度末较年初增幅超过了100%。
**21世纪经济报道**
--汇丰亚太区行政总裁表示，出售中国平安股权并不影响汇丰在中国的发展策略，汇丰将继续在内地开设分行。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。