《中国报摘》--其他报纸重要消息8月16日

**上海证券报**

--中国铁路建设投资公司发布公告，就91列时速250公里动车组展开招标，显示动车系统招标在停滞多时后，已全面重启。

**证券时报**

--杭州市政府出台《关于规范经济适用房上市交易和回购管理的实施意见》，自今年9月12日起，符合条件的经济适用住房，将可以根据相关政策上市交易或者回购。

--已经有687家A股上市公司公布了半年报，应收账款方面，43家公司应收账款二季度末较年初增幅超过了100%。

**21世纪经济报道**

--汇丰亚太区行政总裁表示，出售中国平安股权并不影响汇丰在中国的发展策略，汇丰将继续在内地开设分行。（完）