全球金市：走软，但或录得一个多月来最大单周涨幅

现货银 下跌，此前跳涨5%至近三个月高位。铂金 和钯金 续涨，在两个月高位附近交投。

上周美国初请失业金人数降至近六年低点，7月消费者物价全面上扬，两项数据可能促使美国联邦储备理事会(美联储,FED)向削减大规模购债计划规模靠近一步。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周四持金量减少0.03%至912.92吨。周三时持金量增加，为两个月来第二次增加。

主要投资黄金期货的商品和贵金属基金，在8月14日止当周有1.307亿美元的资金流入，为3月以来首次有资金流入。

南非黄金生产商Sibanye Gold 周四表示，在评估其业务后，可能最多裁员1,600人，此举可能引发政府和工会的强烈反弹。(完)

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