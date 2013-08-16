全球金市：走软，但或录得一个多月来最大单周涨幅

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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现货银 下跌，此前跳涨5%至近三个月高位。铂金 和钯金 续涨，在两个月高位附近交投。
上周美国初请失业金人数降至近六年低点，7月消费者物价全面上扬，两项数据可能促使美国联邦储备理事会(美联储,FED)向削减大规模购债计划规模靠近一步。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周四持金量减少0.03%至912.92吨。周三时持金量增加，为两个月来第二次增加。
主要投资黄金期货的商品和贵金属基金，在8月14日止当周有1.307亿美元的资金流入，为3月以来首次有资金流入。
南非黄金生产商Sibanye Gold 周四表示，在评估其业务后，可能最多裁员1,600人，此举可能引发政府和工会的强烈反弹。(完)
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(编译 戴素萍 审校 张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。