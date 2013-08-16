港报社评：埃及血腥镇压谱民主哀歌--星岛日报8月16日

埃及军警真枪实弹清场，示威者死伤数以千计，两年多前由茉莉花革命绽放阿拉伯之春的民主憧憬，再度遭血腥现实粉碎。各国纷纷谴责，有西方传媒以此直比天安门事件。

在这次清场行动之前，美国与埃及军方一直保持友好关系。历任军事强人担任埃及总统，都获得美国支持，直到穆巴拉克晚期，经不起阿拉伯之春的冲击，美国才撤回对他的支持，由民间势力酝酿出新的民主选举机制。赢得选举的，却是与反以色列的真主党有联系的穆士林兄弟会代表穆尔西。

穆尔西上任后，反而在政治上被指试图推动伊斯兰管治，军方推倒穆尔西，建立临时政府。这明显是一场推倒民选国家领导人的军事政变，但是美国政府硬是不肯定义为政变，原因是美国法律禁止为政变军队提供援助。

军方的干预，又促使大批穆尔西支持者上街，结果军方清场戒严，令美国不得不作出谴责，宣布检讨与埃及关系，以及取消下月的年度美埃联合军事演习，但仍然留下活路，希望藉此施压要埃及各方早日和平解决事件。

阿拉伯之春推倒了几国军事强人和长命总统，但是这些国家的发展却没有怎样改善，突尼斯、利比亚和敍利亚均国家动乱。

这些国家的痛苦经验显示，单凭群众街头力量推倒独裁政府，不一定等如民主胜利。民主要求普选，同时讲求包容。当一个地方失去可以稳压一切的强势政权，各种不同意识形态和利益势力纷纷冒起，如果没有包容的文化，社会利益的重新分配就要经历痛苦甚至血腥的过程，足供一些利用各种激化手段祈求推进民主者引以为监。

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