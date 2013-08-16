港报社评：积极在深圳设立港人学校--文汇报8月16日

教育局昨日公布落实推行由8个校网组成的跨境专网，网内每校每班将强制预留2个学额，估计能提供900个学位，解决明年再有大量跨境学童引发北区学额紧张的问题。然而，教育局应确保新校网学位贴近学童需要，避免学位过远耗费学童求学精力。同时，应尽快落实在深圳设立港人学校，鼓励跨境学童原地就读。

香港近年跨境学童人数持续上升，今年北区学额竞争尤为激烈，部分北区本地学童反而被派往大埔区，无法在区内升读小学，教育局今年特设“返回机制”，但仍未能释除北区家长有关子女原区升学的疑虑。

教育局设立专供跨境学童就读的新校网，扩阔了跨境学童的校网，不但可优先满足本地学童原区就读的需求，而且可分流跨境学童到其他校区。这既善用了北区以外的学校资源，也达致平衡北区本地学童和跨境学童的需要。

按照新校网的派位安排，跨境学生有机会被派到偏远地区，这些学童将要面对车程过长的问题。如果新校网把学童编配到东涌，跨境学童来回学校已花了半天的时间。教育局设定校网选项时，须注意以贴近跨境学童过境需要为原则，校网不能太远。

北区以外，现时于元朗区或屯门区就读幼稚园的跨境幼童亦分别达1600人和1200多人，可以预期跨境学童只会有增无减。教育局除须继续在有关校区的学校增拨资源加班外，更应参照港人子弟学校模式，积极落实在深圳设立特区政府官立小学，解决北区学位不足问题，亦可减少跨境学童长途跋涉之苦。

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