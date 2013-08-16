《香港报摘》--信报8月16日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 要闻版头条:
--蓝筹股王中移动 公布半年业绩，营业额按年升10.4%，纯利尽管只微升1.5%，仍略胜市场预期。下半年料倒退。 * 其他: --太古地产 中期派息率减至42%，管理层解释,主要是集团忧虑下半年写字楼租务情况转差，对市况看法审慎所致。
--以面膜为主打的美即控股 获全球最大化妆品公司欧莱雅（L'Oreal S.A.） ，将以每股6.3元港元全面收购，作价较美即停牌前收市价溢价约25%，成功收购后会将美即私有化。另外，由于金融名人刘央旗下的西京资本控股，持有美即8.75%，刘央有机会因是项收购而套现约5.7亿港元。
--阿里巴巴今年内能否上市，已踏入倒数阶段，据市场消息透露，阿里巴巴已研究出一个可行方案，既不用港交所 破例重开A、B股制度，又可做到马云在董事局的控制权不被削弱，这方案一旦获有关监管机构批准，相信阿里巴巴势必拍板，落户港交所。
--高鑫零售 执行董事黄明端表示，集团看好网购发展，在今年6月已成立上海飞牛集达电子商务公司，作为电子商使用平台之一。计划今年第四季率先在上海推出网购及速递服务。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。