《香港报摘》--信报8月16日

* 要闻版头条:

--蓝筹股王中移动 公布半年业绩，营业额按年升10.4%，纯利尽管只微升1.5%，仍略胜市场预期。下半年料倒退。 * 其他: --太古地产 中期派息率减至42%，管理层解释,主要是集团忧虑下半年写字楼租务情况转差，对市况看法审慎所致。

--以面膜为主打的美即控股 获全球最大化妆品公司欧莱雅（L'Oreal S.A.） ，将以每股6.3元港元全面收购，作价较美即停牌前收市价溢价约25%，成功收购后会将美即私有化。另外，由于金融名人刘央旗下的西京资本控股，持有美即8.75%，刘央有机会因是项收购而套现约5.7亿港元。

--阿里巴巴今年内能否上市，已踏入倒数阶段，据市场消息透露，阿里巴巴已研究出一个可行方案，既不用港交所 破例重开A、B股制度，又可做到马云在董事局的控制权不被削弱，这方案一旦获有关监管机构批准，相信阿里巴巴势必拍板，落户港交所。

--高鑫零售 执行董事黄明端表示，集团看好网购发展，在今年6月已成立上海飞牛集达电子商务公司，作为电子商使用平台之一。计划今年第四季率先在上海推出网购及速递服务。(完)