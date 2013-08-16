港报社评：纵容埃及镇压，美国为全球种祸--经济日报8月16日

埃及军方血腥镇压穆斯林兄弟会支持者，死伤枕藉。此凸显美国双重标准，为打压民选产生但立场反美的穆兄会政府，纵容亲美的埃及军方妄为。埃及乱局固难平息，伊斯兰世界与西方对立势更激化，全球要为此付上政经代价。

此血腥惨剧故因埃及国内的穆斯林势力与世俗自由派严重撕裂，拥兵自重的军方遂趁机夺权。另一关键因素是美国双重标准，美国虽在国际宣扬民主，惟在埃及问题上却以自身利益先行。即使前晚埃及军方大开杀戒，美国亦仅口头谴责。外界质疑美国才是埃及乱局及血腥镇压的推手，以保美国在中东的据点。

埃及血案固反映美国输打赢要、表里不一，惟更关键的是其他三方面巨大冲击。

其一，埃及内乱升级。穆尔西去年中当选总统后，曾图修宪巩固权力，招来国民非议。惟穆兄会在埃及民间以至不少中东国家有强大影响力。穆兄会昨扬言要续打垮军事政变，预视埃及内乱恐旷日持久。

其二，中东局势更乱。穆兄会属逊尼派，在伊斯兰世界中立场相对温和，惟穆兄会藉民主选举上台却被武力推翻，俨如向伊斯兰世界释出和平路綫行不通的信息，其他局势紧绷的国家，国内各阵营恐采更强硬手腕对撼。

其三，恐袭风险升级。埃及军方在美国暗助下屠杀穆兄会支持者，势加深伊斯兰世界对美国为首的西方国家的仇恨，为恐怖主义火上加油。

此外，全球亦恐付经济代价。环球经济在弱复苏下，商品价格弱势，惟油价近期独强，反映中东局势难安，油价更居高难下。美国为一己利益，全球政经却恐要赔输。

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