港报财经评论：中国三大红利在消失--信报8月16日

中国三大红利在消失/ 习广思

金价在6月底跌至每盎斯1,200美元，7月份缓慢回升，近期在1,300美元水见支持。大鳄对黄金的前景看法有分歧，从近斯黄金期货仓位变动可见，投机性大户开始沽长期，黄金短期或带来投机机会；然而，沽神保尔森终于向现实屈服，其基金正在减持金矿股及黄金ETF持股。世界黄金协会公布，第二季黄金需求下跌12%，是四年来低位，主要原因是投资者退出黄金市场，ETF持仓大幅下跌；但黄金首饰消费依然畅旺，原因是中国、印度黄金消费大幅上升。只不过，印度政府已把黄金进口税上调至10%，并禁止金币及金徽章进口，中国大妈到底能否独撑金市，成为最后的一批消费力？港股休市一日后，资金炒作未完，但内地A股回软，令港股反弹亦要喘气。恒指开市后，回补周三的升幅，高位见22,695点，及后走势回软，收报22,539点，下跌1点。大市成交额776亿港元，沽空比率9%。

欧美股市短期充蒙阴霾，美股高位争持，埃及局势持续紧张，港股短期或作回调，但资金、技术均有改善之下，这场反弹似乎有余未尽呢。港股成交终见有所回升，愿意上艇的投资者增加，但资金追买些什么？大市续炒作落后板块，追买便宜低残股份为主；其次是把焦点放在业绩股身上，继续发掘回头牛。尽管中资股占据港股半壁江山，但香港股及国企股表现始终不同，反映资金追逐目标的变化。国企指数在去年12月至2月期间，大幅跑赢恒指，到5月份经济下滑讯号更为明显后，国企股急挫全面跑输，到如今中资H股依然大幅落后。近日H股逐批接力上升，金融、汽车、内房股回升，H股追落后游戏是这段维稳期内的炒作，但在盈利、政策前景均未见明朗下，H股前景仍未转为乐观，有反弹而未有上升。

追逐落后股爆炸力强，但光靠政策憧憬、平淡仓技术因素的话，走势未必能够维持下去。近期众多中资板块异动，水泥、汽车股有业绩支持，华晨 、华润水泥 均是盈利见好转的公司；相反，煤炭股、铁路及航运股等落后板块，没有盈利增长支撑下，弹完再散的机会则大得多。投资者发掘有潜在转势机会的股份，利丰 业绩反映其美国业务见回稳，而欧洲业务却意外增长。利丰获分析员重估，股价急涨12%，但利丰坏消息见底，却不意味着公司业务将见复苏性回升。事实上，回头牛稀罕，中资股当中，开始见转势的是内房股，其次是一批体育零售股。内房是最早被调控打残的板块，但随着去年下半年调控松绑后，内房股走出冬天逐步复苏。

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欧罗淡友态度未见进取/ 苏子

昨天欧洲市，德国10年期国债息率虽曾升至2012年4月以来的1.854%新高水平，但欧罗兑美元升至10天SMA阻力附近便出现激烈争持，始终未能企稳在10天SMA阻力以上波动；不过，由于在周二及周三，欧罗兑美元并未跌破20天SMA支持后顺利跌至上周的1.3229低位以下波动，而且到收市时20天SMA更失而复得，反映欧罗看淡的投资者的态度并非像原先预期般的进取；故稍后欧罗兑美元若一直未能成功下破20天SMA支持收市，提防10天SMA一旦失而复得，或令近日所呈现的双顶不利形态发展失败！

英国昨天公布的7月份零售量较6月份增加1.1%，远高于市场预期的增加0.7%，数据刺激英镑兑美元成功突破近日一直屡攻不破的200天SMA阻力，并创两个月的1.5594新高，此高位与20天保历加通道顶部阻力相若。留意昨晚能否成功在此阻力以上收市，若未能更上层楼反而回落至200天SMA附近波动及收市，使日线图呈现射击之星不利形态，则昨天破位很大可能为假突破的走势陷阱，届时投资者暂不宜再追买英镑兑美元。

踏入8月份后，汇市成交显着减少，即市价位的走势因此亦变得较为飘忽，令技术上出现假突破的机会大增，因此，若昨晚英镑兑美元出现低收情况，投资者反而可以伺机入市建立短仓，博汇价继续以上落市的式运行。昨天日本财务大臣麻生太郎指日本降低企业税的做法，基本上对日本经济并无益处，故美元兑日圆一度受压而下挫至97.55低位。美元兑日圆已自上述低位回升至98.10水平，汇价暂时仍受制于20天SMA阻力。近期日圆汇价在淡静的市况里的走势较为疲弱，故应有利美元兑日圆进一步突破20天SMA阻力。不过，若昨晚及今日美元兑日圆未能顺利破关而上，并返回昨天欧洲市97.55低位以下收市，已可视为重要利淡美元兑日圆的警号。

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