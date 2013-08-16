港报财经评论：蓝筹绩后，策略检定--经济日报8月16日

蓝筹绩后，策略检定/ 林瑞芬

A股回软，港股送走尤特之后，昨略作反覆整固；恒指微跌1.88点至22,539；国指微升21.19点至10,206；大市维持776.08亿港元的成交，焦点在业绩公布股的股价反应身上。大户玩腾讯 神乎其技，叹为观止，即日完成调整，借次季业绩逊预期，早市插落预期回调的20天平均线水平，低见351.4港元，然后大翻身，最高见378.8港元，倒升，但最后又以368港元收市，跌0.54%，成交额43.43亿港元，为大市交投榜首。该股现水平无人懂看，波幅偏大，券商目标愈看愈高，乐观的看还有垂青。但另一角度看，也许大家对其信心太强，种下估值被炒高的风险，日后真的见顶，股王可以变艇王。

利丰 ，昨抽升11.6%至11.76港元，中期盈利跌，但总裁兼行政总裁乐裕民表示，有信心全年经营溢利回复2011年的水平8.82亿美元，上半年为2.23亿美元。德意志银行就顶住，利丰美国公司已见底，调升目标价至12.3港元。巴克莱都相信，利丰最坏情况已过，市场逐步将其升级，即使可能看见短线股价上升，但短期内该行认为升级该股属过早，维持中性，目标价12.5港元。摩通更为手紧，目标10.5港元。

港交所 及中移动 中期业绩终于揭晓，截至今年6月底止，盈利分别报升5%及1.5%，分别至23.28亿港元及631亿元人民币，符合市场预期。两股盘数易估计，前者的市场成交额，期交所衍生工具的交投量透明，后者每月亦公布客户流量增减。历年所示，很难令市场有惊喜。在港交所业绩前一日，摩根大通发表研究报告，估其中期纯利增长5.5%，实际为5%，虽不中亦不远矣。今年上半年平均每日成交金额为683亿港元，较去年同期的567亿港元增长20%。相信摩通统计的话，自2010年来，每年8月至11月港股日均成交额均胜5月至7月，未来一季，自现货股票及股票衍生产品的交投将提升，增加收益。目前较难掌握的是LME的盈利贡献进度及空间，顺利于2014年下半年推出LME Clear才明朗化。

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腾讯虽放缓，券商仍然撑/ 余少文

股王腾讯控股 上半年业绩差于预期，股价昨日即见波动，尽管大部分证券商支持腾讯，更有将其目标价上调至500港元，主要是市场憧憬腾讯旗下WeChat微信钱途无限！但认为腾讯现价偏贵。国内股市先升后跌，国企指数走势亦先高后低，全日升21点，收报10,206点，成交额203亿港元，只有40%主板H股随大市上升，红筹指数则升17点或0.4%，收4,365点，成交额72亿港元。国指10,000点是阻力位，升越这阻力则要面对10,300点至10,500点的阻力区，这两级阻力由指数5月高位11,361点跌至6月低位8,640点，这跌浪反弹0.618倍10,321点，以及俗称牛熊分界线的250天线所组成，加上由今年高位12,354点下跌所形成的下降轨现处于10,300点，若然指数升破这阻力区，后市可以更为乐观。

中资股上半年业绩暂时未见惊喜，昨日公布的中国移动 一如预期只有轻微的单位数增长，而股价上市至今升幅超过100倍的腾讯更稍逊预期，股价昨开市曾跌18.6港元，其后曾倒升8.8港元，最后跌2港元或0.5%，收报368港元，成交量激增至118亿港元。于腾讯股价在280港元时，已认为偏贵，估不到股价可以升至380港元，较认为贵水平再升超过30%，又跌眼镜。不过，即使腾讯上半年业绩差于预期，大部分证券商仍对腾讯给予好评，中金公司更将其目标价上调至500港元，高盛和美银美林亦将其目标价定在450港元和402港元。只是昨日腾讯走势相当波动，担心股价短期会有调整，或下试300港元。

市场原预期腾讯上半年盈利可达80亿元人民币，最后只赚77亿元人民币，主要是第二季盈利只有36.8亿元人民币，较预期40亿元人民币为低。彭博综合证券商预测后，预期腾讯全年可赚163亿元人民币，同比增长28%，即下半年盈利预期约86亿元人民币，全年每股盈利约8.939元人民币，预测PE高达33倍。腾讯贵，主要以增长股而言，市盈增长率超过1倍，以彭博预期其未来三年每股盈利计算，每年复式增长约25.6%，今年预测市盈增长率为1.3倍，高于认为合理的1倍水平，即使券商支持腾讯，仍然维持贵的看法。

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