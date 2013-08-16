《热点透视》低迷的荷兰经济成为欧元区的最新阻碍

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Viktoria Dendrinou 编译 张明钧

路透伦敦8月15日 - 荷兰是欧盟及欧元区的创始国。但对于这个欧洲核心国家而言，其经济处境看来令人忧心地朝二线国家靠拢。

荷兰第二季国内生产总值(GDP)萎缩0.2%，连续第四季下滑。相较于欧元区整体成长0.3%而言，这样的成绩看来颇糟，而全年经济展望则是更加黯淡。经济政策分析局(Bureau for Economic Policy Analysis)预估全年萎缩1.3%。由于当地房价重挫，且政府可能推出更多撙节措施，最后的结果可能还会更糟。

最大的根本问题在于房地产泡沫破灭。在有利的税法及偏低的抵押利率支撑下，荷兰房价在2000年至2008年间大涨了近50%，家庭债务与可支配收入之比翻倍。之后金融危机不但引发一连串解除杠杆行动，还打压可支配收入、民间消费及经济成长。目前房价已较2008年的峰值下滑20%，有四分之一的荷兰家庭净值为负数。

地产泡沫破灭严重阻碍消费，经济衰退压缩了实质薪资，而相对偏高的通胀又导致可支配所得减少。政府致力于开源节流，加税之余又缩减养老金，同时失业人口也增加。根据央行说法，这种种因素将导致2011年至2014年间民间消费下滑6%。

欧盟呼吁荷兰政府加大节支力度。欧盟经济事务执委雷恩(Olli Rehn)表示，需要额外采取措施节约60亿欧元，才能够达成欧盟规定的预算赤字不得超过GDP的3%这个要求。但进一步节约支出将会让荷兰与欧元区背道而驰。此外，荷兰还可能面临政治僵局，当地反节约及反欧元的声浪不断升温。