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债券 | 2013年 8月 16日 星期五 09:21 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--8月16日-8月23日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。
    
 日期    时间    国家     规模       发行细节
 8/16            日本                一年期贴现国库券
 8/19    1350    法国                标售国库券(BTF)
 8/20            日本                40年期政府公债
 8/21            德国     50亿欧元   两年期公债
 8/22            日本                三个月期贴现国库券
                                     
 8/22            日本                增加流动性标债
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校 石冠兰)
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