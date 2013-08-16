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货币新闻 | 2013年 8月 16日 星期五 09:47 BJT

澳新汇市：新西兰元兑美元升至两个月高位，因美联储不确定性升高

路透惠灵顿8月16日 - 新西兰元兑美元周五触及两个月高位，因美元全面急跌。

新西兰元兑美元 日内升约0.5%至0.8113，为6月中以来最高，目前正值外界热烈讨论美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时将缩减其买债计划。

新西兰元兑澳元 、日圆 等货币亦上涨。(完) 　　
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