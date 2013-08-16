《汇市简讯》英镑/美元上看6月高点1.5750

0123GMT

* 开盘大涨0.85%，起初受到强劲零售销售支撑，之后则是因美元走软

* 连串强劲数据公布后，市场正反映提前紧缩银根的预期

* 动能指标升高，5日、10日及20日均线均向上

* 可能会上看6月1.5753的趋势高点，之后则是2013年跌势的61.8%回档位1.5783

* 纽约时段的区间1.5520/1.5652为初步支撑及阻力，趋势看涨

* 浏览技术图表，请点选：(link.reuters.com/zat42v)(完)

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