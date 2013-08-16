韩国数据：7月PPI较上年同期跌0.9%连10个月下降，但降幅为11月来最低

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔8月16日 - 韩国央行周五公布的数据显示，7月生产者物价连续第10个月下降，但降幅为去年11月以来最小。
央行数据显示，7月生产者物价指数(PPI)较上年同期下降0.9%，6月同比下跌1.4%。
7月PPI降幅齐平去年11月的降幅。
PPI同比降幅放缓，是因几乎所有类别物价的降幅都有所放缓，有些分项甚至同比上涨。
7月PPI较前月持平。
下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比：
7月 6月 7月 6月
(较前月变动率) (较上年同期变动率)
PPI 0.0 0.0 -0.9 -1.4
主要类别
农渔林产品 0.7 -1.2 -4.8 -5.9
工业产品 -0.1 0.1 -2.0 -2.7
电力,自来水,燃气 0.1 -0.1 6.8 6.8
服务业 0.2 0.0 0.4 0.3
注：包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占61.14%，服务业占29.81%，农渔产品则占3.38%。(完) (编译 张若琪 审校 沈以文)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。