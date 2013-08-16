韩国数据：7月PPI较上年同期跌0.9%连10个月下降，但降幅为11月来最低

路透首尔8月16日 - 韩国央行周五公布的数据显示，7月生产者物价连续第10个月下降，但降幅为去年11月以来最小。

央行数据显示，7月生产者物价指数(PPI)较上年同期下降0.9%，6月同比下跌1.4%。

7月PPI降幅齐平去年11月的降幅。

PPI同比降幅放缓，是因几乎所有类别物价的降幅都有所放缓，有些分项甚至同比上涨。

7月PPI较前月持平。

下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比：

7月 6月 7月 6月

(较前月变动率) (较上年同期变动率)

PPI 0.0 0.0 -0.9 -1.4

主要类别

农渔林产品 0.7 -1.2 -4.8 -5.9

工业产品 -0.1 0.1 -2.0 -2.7

电力,自来水,燃气 0.1 -0.1 6.8 6.8

服务业 0.2 0.0 0.4 0.3