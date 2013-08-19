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亚洲 | 2013年 8月 19日 星期一 15:43 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--8月19日

路透上海8月19日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行
公开市场操作等多重因素影响。

    以下为本周内(8月19日-8月23日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
    ------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍)  主承销商  解冻日
    
    无
    ------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选  
=====================================================================================
    2.基金发行  
    
       名称           基金公司        托管行       发行时间         备注   
    --------------------------------------------------------------------------   
     光大保德信        光大保德信基金 农业银行      8/21-9/3 
     现金宝货币A/B 
 
     信诚季季定期      信诚基金       建设银行      8/15-9/4 
     支付债券 
 
     汇添富年年利      汇添富基金     工商银行      8/15-9/4 
     定期开放债券A/C 
 
     易方达投资级      易方达基金     农业银行      8/19-9/6 
     信用债债券A/C 
 
     华润元大          华润元大基金   农业银行      8/19-9/6 
     保本混合 
 
     广发趋势优选      广发基金       农业银行      8/19-9/6      
     灵活配置混合 
 
     鹏华丰泰定期      鹏华基金       浦发银行      8/19-9/6  
     开放债券 
 
     鹏华丰实定期      鹏华基金       中信银行      8/19-9/6 
     开放债券A/B 
  
     大成中证500       大成基金       中国银行      8/19-9/6 
     深市ETF 
 
     中海惠丰纯债      中海基金       广发银行      8/16-9/10 
     分级债券A/B 
 
     华商红利优选      华商基金       工商银行      8/19-9/13 
     灵活配置混合 
 
     上投摩根          上投摩根基金   中国银行      8/19-9/13 
     红利回报混合  
    
     华安易富黄金      华安基金       建设银行      7/24-8/20 
     ETF联接A/C 
 
     工银金融地产      工银瑞信基金   兴业银行      7/17-8/21 
     行业股票 
 
     易方达裕丰        易方达基金     浦发银行      8/8-8/21 
     回报债券   
         
     易方达高等级      易方达基金     建设银行      8/1-8/21 
     信用债债券A/C 
 
     景顺长城景兴      景顺长城基金   建设银行      7/25-8/22 
     信用纯债债券A/C 
 
     上投摩根岁岁盈    上投摩根基金   交通银行      7/29-8/23 
     定期开放债券A/C 
 
     国泰国证医药卫生  国泰基金       农业银行      8/5-8/23 
     行业指数分级A/B 
 
     信诚中证800       信诚基金       中国银行      8/5-8/23 
     有色指数分级A/B 
    =====================================================================================
   3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    
     发债主体        规模      期限      债券类型       缴款时间            备注
                   (亿元)    

     农发行         110.6     7年       固息金融债      周一 
     中国石化集团    50      9个月      超短期融资券    周一
     进出口行        69.4     2年       固息金融债      周二
     进出口行        28.9     7年       固息金融债      周四
     国开行     至多200    1/3/5/10年   固息金融债      周四
     财政部         399.93    3/5年     储蓄国债      8/10-8/19
     财政部         300       3年       固息国债      8/15-8/19 
     财政部         150      六个月     贴现国债      8/19-8/21
     财政部代发     253       3年       地方政府债    8/20-8/22 
     财政部代发     255       5年       地方政府债    8/20-8/22    
     财政部         300      10年       固息国债      8/22-8/26     
    =====================================================================================
    4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    ------------------------------
    央票到期    逆回购到期   合计 
   
    160         260       -100
   =====================================================================================    
 
    二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体        债券类型     到期本金规模     到期时间
                                 (亿元) 
    
    进出口行        浮息金融债       150          周四
                
    注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
    ====================================================================================
    2.本周新股资金解冻
    -------------------------------------------------------------------------------------
     简称  发行量(万股)  发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
    
     无
    =====================================================================================(完)

 (整理 康熙泽/吴芳；审校 曹巍浩/边竞)

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