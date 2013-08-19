《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--8月19日

路透上海8月19日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行 公开市场操作等多重因素影响。 以下为本周内(8月19日-8月23日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ------------------------------------------------------------------------------ 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 无 ------------------------------------------------------------------------------ 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选 ===================================================================================== 2.基金发行 名称 基金公司 托管行 发行时间 备注 -------------------------------------------------------------------------- 光大保德信 光大保德信基金 农业银行 8/21-9/3 现金宝货币A/B 信诚季季定期 信诚基金 建设银行 8/15-9/4 支付债券 汇添富年年利 汇添富基金 工商银行 8/15-9/4 定期开放债券A/C 易方达投资级 易方达基金 农业银行 8/19-9/6 信用债债券A/C 华润元大 华润元大基金 农业银行 8/19-9/6 保本混合 广发趋势优选 广发基金 农业银行 8/19-9/6 灵活配置混合 鹏华丰泰定期 鹏华基金 浦发银行 8/19-9/6 开放债券 鹏华丰实定期 鹏华基金 中信银行 8/19-9/6 开放债券A/B 大成中证500 大成基金 中国银行 8/19-9/6 深市ETF 中海惠丰纯债 中海基金 广发银行 8/16-9/10 分级债券A/B 华商红利优选 华商基金 工商银行 8/19-9/13 灵活配置混合 上投摩根 上投摩根基金 中国银行 8/19-9/13 红利回报混合 华安易富黄金 华安基金 建设银行 7/24-8/20 ETF联接A/C 工银金融地产 工银瑞信基金 兴业银行 7/17-8/21 行业股票 易方达裕丰 易方达基金 浦发银行 8/8-8/21 回报债券 易方达高等级 易方达基金 建设银行 8/1-8/21 信用债债券A/C 景顺长城景兴 景顺长城基金 建设银行 7/25-8/22 信用纯债债券A/C 上投摩根岁岁盈 上投摩根基金 交通银行 7/29-8/23 定期开放债券A/C 国泰国证医药卫生 国泰基金 农业银行 8/5-8/23 行业指数分级A/B 信诚中证800 信诚基金 中国银行 8/5-8/23 有色指数分级A/B ===================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 农发行 110.6 7年 固息金融债 周一 中国石化集团 50 9个月 超短期融资券 周一 进出口行 69.4 2年 固息金融债 周二 进出口行 28.9 7年 固息金融债 周四 国开行 至多200 1/3/5/10年 固息金融债 周四 财政部 399.93 3/5年 储蓄国债 8/10-8/19 财政部 300 3年 固息国债 8/15-8/19 财政部 150 六个月 贴现国债 8/19-8/21 财政部代发 253 3年 地方政府债 8/20-8/22 财政部代发 255 5年 地方政府债 8/20-8/22 财政部 300 10年 固息国债 8/22-8/26 ===================================================================================== 4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------ 央票到期 逆回购到期 合计 160 260 -100 ===================================================================================== 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 进出口行 浮息金融债 150 周四 注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ==================================================================================== 2.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 无 =====================================================================================(完) (整理 康熙泽/吴芳；审校 曹巍浩/边竞)