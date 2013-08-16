《香港报摘》--其他报纸重要消息8月16日

* 东方日报

--联想 6月底止第一财季业绩胜预期，智慧手机销量更按年大增1.32倍。联想主席杨元庆表示，智能手机市场从高端向中低端转移对公司有利，又表示有信心集团能达到智能手机全年销量5,000万部及平板电脑销量1,000万部的目标。

--TCL系公布中期业绩，其中TCL多媒体 盈利按年下跌41.67%至2.53亿港元。TCL多媒体首席执行官兼执行董事郝义表示，有信心全年能达致销售1,800万台LCD电视的目标。同系的TCL通讯 中期按年由盈转亏，蚀2.06亿港元，两公司均不派中期息。 * 星岛日报

--发展商加快重推新盘货尾步伐，元朗RESIDENCE誉88昨上载新楼书，以及开放示范单位，按新例最快下周重售，项目现时余下69伙。

--由恒基及新世界发展的元朗尚悦，楼盘自七月初重推以来，销情保持平稳，即使前天台风袭港下，仍录得两宗成交。另外，昨天市场亦录得至少沽六伙，属可售新盘中销情最多，本月至今已累售110伙，当中以两房细单位最受捧。 * 苹果日报

--强积金半自由行去年11月推出至今，汇丰市占率录得跌幅。汇丰保险总监及雇员福利主管朱永耀表示，客户流失情况已减慢，该行将会增聘员工，并主力针对整合客户的个人账户，力图抢回流失的市占率。

--中金再生 涉嫌虚构交易夸大财政状况，被证监会申请清盘，已委派保华顾问作临时清盘人。不过，昨日高院以证据不足为由，拒绝延长并解除多个被告的资产禁制令，其中包括公司主席秦志威太太黎焕贤。 * 明报

--嘉里 尽推同系黄大仙现崇山余下35伙货尾，并提供多项优惠变相减价，包括2%新增即供优惠、3%弃用二按优惠，以及放弃附送车位可直接从楼价中扣减，或退回车位认购权减楼价50万港元(约相等于楼价3%至4%)，最多扣减楼价9%，平均减幅亦达7%。

--越秀集团传出有意收购创兴银行 ，带动本港中小型银行股被炒起，不过越秀董事长张招兴昨日首次公开回应指出，至今未与任何银行签订协议，惟对传言未作否认。 * 大公报

--金管局公布今年第二季信用卡贷款调查结果，期内信用卡应收帐款总额在今年第一季减少7%后，在第二季增加3.2%至1,067亿港元，信用卡帐户总数于本季上升0.8%至1,640万个。

--永亨 董事长兼行政总裁冯钰斌表示，即使美债息率进一步上升，但该行已减持部分长债，改为增持短期及信贷评级良好的债券，有信心今年全年的纯利可以回复正增长。 * 文汇报

--高鑫零售 公布，截至6月底，半年纯利达15.76亿元人民币，按年约增14.8%。公司对零售前景乐观，预计全年会开设45-55间分店，亦多次表示对百佳的事务一概不便评论，但补充将来若有合适并购项目亦会考虑。

--佳兆业 中期纯利增加49.1%，至10.04亿元人民币；合约销售按年升70.7%，至110.22亿元人民币，已达到全年目标220亿元的一半。公司主席郭英成表示，有信心全年可达标，又表示希望于下半年减低负责比率，但暂时无融资压力。(完)