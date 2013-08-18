主要国家经济指标预测--8月19日****

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因较小型船舶运价上升
波罗的海巴拿马型船运价指数上升28点，或1.77%，收报1,611点，为2014年1月以来最高。日均获利升232美元，报12,908美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
路透8月19日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 8月18日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本出口(较上年同期) 7月 +13.1% +7.4% 日本进口(较上年同期) +15.4% +11.8% 日本贸易收支(亿日圆) 逆差7,856 逆差1,808 8月19日(一) 暂无重要经济数据公布 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 8月16日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0800 欧元区经季节调整经常帐(亿欧元) 6月 盈余169 -- 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 6月 盈余261 -- 0800 欧元区净投资(亿欧元) 6月 净流入181 -- 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 6月 顺差173 -- 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月终值 -0.5% -0.5% 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同 +1.6% +1.6% 期) 1230 美国房屋开工年率(万户) 7月 89.6 90 美国建筑许可年率(万户) 94.3 94.5 1230 加拿大制造业销售 6月 -0.5% +0.5% 1230 美国非农生产率环比年率 第二季初值 +0.9% +0.6% 美国单位劳工成本 +1.4% +1.2% 1355 路透/密西根大学消费者信心指数 8月 80.0 85.5 路透/密西根大学消费者现况指数 91.0 98.0 路透/密西根大学消费者预期指数 72.9 76.0 1430 美国ECRI一周领先指标 8月9日当周 131.2 -- 8月18日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2245 新西兰生产者投入物价 第二季 +0.6% -- 新西兰生产者产出物价 +1.0% -- (完)
波罗的海巴拿马型船运价指数上升28点，或1.77%，收报1,611点，为2014年1月以来最高。日均获利升232美元，报12,908美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。