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亚洲 | 2013年 8月 19日 星期一 07:31 BJT

****主要国家经济指标预测--8月19日****

路透8月19日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

 8月18日(日)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段         预估值          前值
 2350      日本出口(较上年同期)                             7月         +13.1%         +7.4%
           日本进口(较上年同期)                                         +15.4%        +11.8%
           日本贸易收支(亿日圆)                                      逆差7,856     逆差1,808
 
 8月19日(一)
 暂无重要经济数据公布    
    
      
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
 8月16日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段           现值        预估值
 0800     欧元区经季节调整经常帐(亿欧元)                    6月        盈余169            --
          欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)                  6月        盈余261            --
 0800     欧元区净投资(亿欧元)                              6月      净流入181            --
                                                                                
 0900     欧元区贸易收支(亿欧元)                            6月        顺差173            --
 0900     欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)        7月终值          -0.5%         -0.5%
          欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同                        +1.6%         +1.6%
          期)                                                                   
 1230     美国房屋开工年率(万户)                            7月           89.6            90
          美国建筑许可年率(万户)                                          94.3          94.5
 1230     加拿大制造业销售                                  6月          -0.5%         +0.5%
 1230     美国非农生产率环比年率                     第二季初值          +0.9%         +0.6%
          美国单位劳工成本                                               +1.4%         +1.2%
 1355     路透/密西根大学消费者信心指数                     8月           80.0          85.5
                                                                                
          路透/密西根大学消费者现况指数                                   91.0          98.0
          路透/密西根大学消费者预期指数                                   72.9          76.0
 1430     美国ECRI一周领先指标                       8月9日当周          131.2            --
 
 8月18日(日)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段           现值        预估值
 2245      新西兰生产者投入物价                          第二季          +0.6%            --
           新西兰生产者产出物价                                          +1.0%            --
   (完)
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