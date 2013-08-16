乌干达以石油为担保增加从中国借款

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透坎帕拉8月14日 - 乌干达议员们周三称，用预期石油收入担保的政府借贷上升推高乌干达债务，并加剧贫穷。乌干达是东非第三大经济体。
议员和经济学家指出，乌干达以原油储量作为担保进行借贷，贷款大多来自中国，借款甚至在原油还未开采前就已经开始。中国可能利用大量的对乌贷款对该国产生很大影响。
中国最近成为乌干达低息信贷的主要来源国，向公路、水电站和光缆等项目投入大量贷款。尽管贷款条件不得而知，优惠贷款往往利率相对较低。
路透获得的乌干达财政部报告显示，该国2012年3月至2013年3月期间共贷款1.05亿美元，上年同期贷款数额为8.4亿美元，外债总量达到58亿美元。
但是该数额并不包括近期从中国获得的10亿美元用于尼罗河上两座水电站的贷款，这两座水电站意在大幅提升电力供应。
议会负责审查政府贷款的委员会负责人Semujju Ibrahim Nganda议员对路透表示，所有基础设施项目的资金都是借来的。
“他们大肆借贷的原因是拥有石油，但这已经是在挥霍资源，并将会导致贫穷恶性循环……偿还贷款将成为噩梦，”他周三说道。
乌干达财政部发言人Jim Mugunga表示，该国的债务仍可控。“我们不是借钱消费，而是用来建设基础设施等经济的核心战略领域。其次，我们的债务非常可控。”(完)
编译：李富强 发稿：程芳
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