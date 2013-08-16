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亚洲 | 2013年 8月 16日 星期五 10:00 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在0.9160受阻，稍早有少量停损单遭触发

路透8月16日 - 0152GMT

* 澳元/美元人气偏多，受到澳元/日圆在东京的买盘支撑

* 在0.9155上方有少量停损单遭触发，但遭遇0.9160的卖盘阻碍

* 在0.9160及0.9170上方有更多停损单，卖盘在0.9190集结

* 澳元/日圆稍早在88.65交投过后轻松回到89.00上方(完)

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