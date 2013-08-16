韩国个股：友利金融控股拟出售经纪业务部门控股权

友利银行 是友利金融控股拥有的资产之一，在集团获利中占有颇大比重。政府计划在明年底前出售该行。

友利金融控股的经纪业务部门料将比友利银行获得更多关注，如果友利银行能吸引潜在买家的话，买家可能会比较少。

“友利银行的规模，加之政府不打算出售给外国买家，意味着完整出售这部分股份仍极具挑战，”惠誉6月时表示。

Woori Investment & Securities以资产计截至3月底止是韩国最大的经纪公司。初步投标将于10月21日展开。

友利金融控股持有该经纪公司37.9%的股份，截至周三，这部分股份市值达8,863亿韩元。

韩国金融控股公司KB金融集团 和未上市的Nonghyup Financial Group已表示对该经纪公司有兴趣。(完) (编译 王翔琼；审校 戴素萍)