台湾债市：五年期公债殖利率随美债弹升，空头回补升幅缩减

* 随美债殖利率弹升

* 五年券盘中升幅收歛，因空头回补

路透台北8月16日 - 台湾五年期公债 殖利率周五盘初小升。由于美债殖利率弹升，带动台债空方气势，只不过台债仍有筹码相对集中的情况，早盘殖利率弹升有限。

交易员表示，近期五年期公债的空头较先前增加逾20亿以上，空方趁殖利率弹升的过程中并未太过坚持，早盘陆续回补之下，也限制了殖利率的升幅，盘中殖利率升势收歛。

指标美国公债收益率(殖利率)周四跳升至两年高位，因上周初请失业金人口数据令人鼓舞，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)即将开始缩减购债规模的预期，促使投资者削减公债头寸。10年期公债 尾盘下跌13/32，收益率报2.761%，较周三尾盘上扬约5个基点。

交易员观察市场最新动态：

* 本地时间10:03:，台股小升0.07%报7,891.88点

本地时间10:04最新报价：

* 102/2 殖利率升0.64基点，报1.1602%。

* 102/6 期公债尚未成交

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