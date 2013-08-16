台湾债市：五年期公债殖利率随美债弹升，空头回补升幅缩减

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 随美债殖利率弹升
* 五年券盘中升幅收歛，因空头回补
路透台北8月16日 - 台湾五年期公债 殖利率周五盘初小升。由于美债殖利率弹升，带动台债空方气势，只不过台债仍有筹码相对集中的情况，早盘殖利率弹升有限。
交易员表示，近期五年期公债的空头较先前增加逾20亿以上，空方趁殖利率弹升的过程中并未太过坚持，早盘陆续回补之下，也限制了殖利率的升幅，盘中殖利率升势收歛。
指标美国公债收益率(殖利率)周四跳升至两年高位，因上周初请失业金人口数据令人鼓舞，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)即将开始缩减购债规模的预期，促使投资者削减公债头寸。10年期公债 尾盘下跌13/32，收益率报2.761%，较周三尾盘上扬约5个基点。
交易员观察市场最新动态：
* 本地时间10:03:，台股小升0.07%报7,891.88点
本地时间10:04最新报价：
* 102/2 殖利率升0.64基点，报1.1602%。
* 102/6 期公债尚未成交
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* 中国食品：工信部将推动婴幼儿乳粉企业并购，五年后企业数减半--报载 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。