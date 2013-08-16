美国金融：美联储资产负债表连续第二周扩张

路透纽约8月15日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四发布的数据显示，联储资产负债表连续第二周扩大，因美国公债和抵押支持证券(MBS)的持有量上升。

截至8月14日，美联储资产负债表的规模为3.603兆(万亿)美元，高于8月7日的3.542兆美元。美联储资产负债表规模为衡量美联储对金融系统放款的一个宽泛指标。

截至周三，美联储持有的公债规模升至2.001兆美元，高于前一周的1.993兆美元。

美联储拥有的房利美、房贷美和吉利美担保的抵押贷款债券规模跳增至1.3兆美元，高于一周前的1.247兆美元。