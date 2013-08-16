台湾汇市：台币早盘实质交投微幅走高，随日圆、韩元区间偏升

路透台北8月16日 - 台币兑美元 周五早盘实质交投微幅走高。交易员指出，反应国际美元走势偏弱、日圆趋升整理，带动台币、韩元盘初区间偏升，不过交投略显清淡。

汇银人士表示，今日韩元 盘初稍有补涨，加上人民币 趋升，带动台币区间偏升，进口商在29.940下方买汇挂单颇为积极，外资则仅些微偏向买汇，但出口商对目前价位显得意兴阑珊，致交投淡静。

“现在才月中，出口商还在等吧。”一位本地银行交易员称。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，由于近日国际美元走势趋弱，美元/台币各天期换汇点折价幅度持续同步扩大，其中指标一个月期报在-0.035/-0.025，上日收在-0.025/-0.010。报价 来到29.920/29.935左右，上日收在29.930附近。

上周美国初请失业金人数降至近六年低点，7月消费者物价全面上扬，两项数据可能促使美联储向削减大规模购债计划规模靠近一步。美国劳工部公布，一周初请失业金人数减少1.5万人至经季节调整后的32万人，创2007年10月来最低。

早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.940-29.950，上日在29.955-29.975，上日收盘价为30.035。

本地时间10:06时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升8.3分报29.957。

交易员观察市场最新动态：

* 国际美元偏弱，日圆、韩元早盘趋升

* 台币盘初随韩元等主要亚币区间偏升

* 台股盘初小涨，外资早盘微偏买汇

* 开盘50分钟台北外汇经纪公司成交量0.63亿美元，交投清淡

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.930-29.960

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