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亚洲 | 2013年 8月 16日 星期五 10:20 BJT

日本股市：金融股领跌下第二日走低，受美联储退出宽松政策疑虑打击

路透东京8月16日 - 日本股市日经指数周五连续第二个交易日走跌，由金融股带头下行，此前美股收低，因美国公布连串优异的经济数据，导致联邦储备理事会(FED/美联储)可能会提早开始缩减刺激政策的臆测升温。

日经指数 早盘下跌1.2%至13,585.57点，跌破一目均衡云区底部14,179.23点。

周五早盘投资人密切注意汇市动态，以进一步寻求方向。

“投资人屏息以待，担心美元可能会跌破97日圆，”Investrust执行长Hiroyuki Fukunaga表示。“若美元跌破此水准，可能会引发更多卖压。”

美元最新报97.26日圆，稍早一度跌至97.02日圆。

东证股价指数 下跌1.0%至1,140.18点；在东证市场的33个类股中，有32个类股下跌，其中金融股跌幅较深。(完)
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