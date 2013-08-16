日本股市：金融股领跌下第二日走低，受美联储退出宽松政策疑虑打击

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京8月16日 - 日本股市日经指数周五连续第二个交易日走跌，由金融股带头下行，此前美股收低，因美国公布连串优异的经济数据，导致联邦储备理事会(FED/美联储)可能会提早开始缩减刺激政策的臆测升温。
日经指数 早盘下跌1.2%至13,585.57点，跌破一目均衡云区底部14,179.23点。
周五早盘投资人密切注意汇市动态，以进一步寻求方向。
“投资人屏息以待，担心美元可能会跌破97日圆，”Investrust执行长Hiroyuki Fukunaga表示。“若美元跌破此水准，可能会引发更多卖压。”
美元最新报97.26日圆，稍早一度跌至97.02日圆。
东证股价指数 下跌1.0%至1,140.18点；在东证市场的33个类股中，有32个类股下跌，其中金融股跌幅较深。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。