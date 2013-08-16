中国棉花：发改委征求棉花体制改革意见，直补方向基本成共识--报载

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京8月16日 - 中国经济参考报周五援引消息人士称，国家发改委近期就棉花体制改革方案征求意见，各方对于实行棉花直补的政策方向基本达成共识。
报导并称，发改委已确定新疆作为试点区域，目前新疆正在制定具体的试点方案。
报导指出，目前发改委形成的棉花体制改革方案只是供讨论的初步方案，各方对于“直补”概念本身仍存分歧。7月31日前，各方已向发改委提交了意见，预计后期该方案将有进一步的修改和完善。
2011年启动的中国棉花收储政策是在棉价大幅下挫背景下，为保护棉农利益应运而生。但运行至今其副作用也日益显现，国内对于改革棉花体制的呼声也日渐强烈，多个部委也已着手相关的改革准备。
此前中国证券报报道，中国财政部和中国纺织工业联合会等有关部门正就直补政策进行调研，今年稍晚有望启动试点，明年或正式推广。
发改委此前公布的2013年度中国棉花临时收储方案显示，该年度棉花临时收储价格为标准级皮棉到库价格每吨20,400元，与上年度持平。收储执行时间为今年9月1日至2014年3月31日。 (完) (发稿 丁琦；审校 张喜良)
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