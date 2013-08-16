中国债市：进出口行拟下周五发行10.4亿元信贷资产支持证券

路透上海8月16日 - 中国进出口银行周五公告称，将于下周五(23日)发行总额10.3962亿元人民币信贷资产支持证券，其中优先A档和优先B档将通过银行间债券发行系统招标发行，次级档则由发起人持有。

刊登在中国债券信息网的公告显示，本期资产支持证券（ABS）包括三档：其中优先A档发行规模为8.32亿元，加权平均期限0.50年；优先B档的发行规模为0.83亿元，期限1.00年；次级档的发行规模为1.2462亿元，期限1.19年。

本期资产支持证券优先A 档和优先B档均采用单一利差（荷兰式）招标方式。

公告并指出，本期资产支持证券优先档的为浮动利率证券，基准利率为中国人民银行规定的一年期定期存款利率，票面年利率为一年期定期存款利率加上基本利差，优先A档招标基本利差区间为1.20%-2.20%；优先B档招标基本利差区间为2.80%-3.80%，次级档证券无票面利率。

该期资产支持证券主承销商为国泰君安证券，中诚信国际信用评级有限责任公司分别授予本期资产支持证券项下优先A档、优先B档资产支持证券的预定评级为AAA、A+；次级档均未予评级。

该期资产支持证券优先档招标日为8月23日上午10:00-11:00时，分销日为8月26日，缴款日和起息日为8月27日。(完)

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