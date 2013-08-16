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亚洲 | 2013年 8月 16日 星期五 10:43 BJT

韩国汇市：韩元上涨，因美国资本流动数据打压美元

0210GMT 上日收市价

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韩元/美元 KRW= 1,115.6 1,118.7

日圆/韩元 JPYKRW=R 11.4494/581 11.4796

韩国公债期货 KTBc1* 105.43 105.50

韩国综合股价指数 .KS11 1,915.04 1,923.91

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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