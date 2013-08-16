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市场报道 | 2013年 8月 16日 星期五 10:40 BJT

《汇市简讯》美元/日圆处于守势，但大型选择权到期可能帮助稳定市场

0216 GMT

* 美元/日圆处于守势，此前走势在隔夜发生重大技术性逆转且数据显示外资减持美国资产

* 尽管预期美联储缩减刺激规模以及就业数据良好推动美债收益率上升，美元仍下跌

* 美元/日圆昨日从98.66跌至97.24，稍早跌至97.05/10

* 大型选择权到期，今日可能帮助稳定市场(完)

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