澳洲金融：央行预计支持该国银行业的新流动性工具规模约3,000亿澳元

路透悉尼8月16日 - 澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)周五表示，央行预计，一套让该国银行得以符合全球更严格的资本充足率标准的新流动性工具，总金额应在3,000亿澳元(2,750亿美元)之谱。

德贝尔强调，该工具对央行资产负债表不会造成太大影响，不过即将上路的澳洲电子支付系统所做的改变，将会使其资产负债表有所扩大。

承诺流动性工具(CLF)旨在使当地的银行业者达到巴塞尔III规定的要求。巴塞尔III要求金融机构持有较高质量的流动资产，以在市场压力大时做为缓冲。

高质量资产主要是政府债券。澳洲没有足够的高质量资产，来让银行满足新规要求。而2015年1月开始启动的承诺流动性工具，让银行只要支付一笔固定费用，就能自澳洲央行获得流动性担保，从而满足新规的要求。

德贝尔指出，银行业者目前持有的联邦和州政府债券总数约为1,300亿澳元。