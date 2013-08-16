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货币新闻 | 2013年 8月 16日 星期五 11:02 BJT

新西兰汇市：强震袭击首都惠灵顿，新西兰元应声下跌

路透悉尼8月16日 - 新西兰元兑美元周五下跌约0.003美元，因为首都惠灵顿遭强烈地震袭击。不过目前尚未传出伤亡。

新西兰元跌至0.8067美元，地震发生前报0.8098。

2011年新西兰曾发生强烈地震，重创基督城(Christchurch)，经济也受到严重损害，促使新西兰央行降息以提振成长。(完)

如欲浏览原文报导，请点选 (编译 沈以文；审校 于春红)
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