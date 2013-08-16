更新版 1-新债招标：中国六个月贴现国债结果高于二级，机构博边兴趣不减

* 中标收益率3.9103%，高于二级市场

* 短期限品种，机构认购较积极

* 投标倍数创贴现年内新高

* 机构博边际热情不减 (新增更多评论)

路透上海8月16日 - 中国财政部周五招标发行的六个月期贴现国债，中标收益率高于二级市场。市场人士表示，该国债期限较短令机构参与积极，投标倍数创下贴现年内新高。但由于贴现国债不纳入承销团投标考核，因此机构多高位投标，博边际热情不减。

业内人士稍早透露，该150亿元人民币六个月期(182天)贴现国债加权中标收益率为3.9103%，边际中标收益率为3.9906%；投标倍数2.15倍。

“虽说贴现国债流动性并不是很好，但是绝对收益高，...所以还是有机构青睐这个品种，”广发银行债券交易员郝一珺表示。

“没想到需求还比较好，外资拿的多一些，博边际热情也很高，”华中另一银行交易员表示，从倍数来看，机构认购积极性还是不错的，毕竟只有六个月，期限比较短，而且货币市场流动性也还不至于很紧张。

“随后在一级半市场，市场买盘还很盛，先后有3.85%，甚至3.75%成交的，”她称。

中债登银行间固定利率国债到期收益率曲线 显示，六个月期品种最新收益率为3.4806%；二级市场上，剩余期限约0.49年的贴现国债139903券最新收益率 在3.5199%。

今日招标新债为财政部今年第五期记账式贴现国债，以低于票面金额的价格贴现发行，采用多重价格招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。