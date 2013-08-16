韩国股市：受FED减少购买资产疑虑冲击而走跌，但欧洲数据提供支撑

路透首尔8月16日 - 韩国股市周五下跌，因美国就业数据改善及消费者物价上涨，增加了美国联邦储备事会(FED/美联储)将会很快开始缩减刺激规模的揣测，不过欧洲的经济数据强劲令股市跌势受限。

0200GMT时，韩国综合股价指数 下跌0.5%至1,914.86点，自日低1,901.70点回升。本地市场周四逢假期休市。

大信证券分析师Park Jung-seop表示，“和6月时不同的是，欧洲经济的正面发展抵销了美国方面带来的负面效应。”

科技股下跌，芯片(记忆体)制造商SK Hynix 跌1.4%，三星电子 下滑0.8%。