韩国股市：受FED减少购买资产疑虑冲击而走跌，但欧洲数据提供支撑

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔8月16日 - 韩国股市周五下跌，因美国就业数据改善及消费者物价上涨，增加了美国联邦储备事会(FED/美联储)将会很快开始缩减刺激规模的揣测，不过欧洲的经济数据强劲令股市跌势受限。
0200GMT时，韩国综合股价指数 下跌0.5%至1,914.86点，自日低1,901.70点回升。本地市场周四逢假期休市。
大信证券分析师Park Jung-seop表示，“和6月时不同的是，欧洲经济的正面发展抵销了美国方面带来的负面效应。”
科技股下跌，芯片(记忆体)制造商SK Hynix 跌1.4%，三星电子 下滑0.8%。
不过现代汽车 及起亚汽车 分别上涨1.1%及0.3%。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。