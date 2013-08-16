突发新闻：新西兰地震后该国航空和铁路运营暂停，部分地区电力中断

路透惠灵顿8月16日 - 新西兰惠灵顿周五发生初步估计规模6.8级强震，上班族及居民仓皇逃至街上，惠灵顿数周前甫发生类似强度的地震。

周五的震中接近新西兰南岛北端，根据NZ Geonet，震源深度约为10公里。NZ Geonet最初预估地震强度为6.0级。

消防当局称目前评估地震影响尚言之过早，地震未引发大范围海啸，但商店不少物品被震落货架。

航空及铁路运输服务也暂停，官员正在检查是否有受损害。