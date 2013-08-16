《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月16日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *首都机场集团 50 20 9 8/19-8/20簿记建档 工商银行 AAA 8/21 8/22 交通银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *东南网架 6 3 12 8/21簿记建档 中信银行 AA- 8/23 8/26 ======================================================================================== 万达集团 18.5 4 12 8/16-8/19簿记建档 建设银行 AA- 8/20 8/21 ======================================================================================== 龙力生物 6.5 3 12 8/19簿记建档 华夏银行 AA- 8/21 8/22 ======================================================================================== 厦门海翼集团 23 15 9 8/20簿记建档 建设银行 AA+ 8/21 8/22 国开行 ======================================================================================== 盘锦北方 5.6 4 12 8/20簿记建档 中国银行 A+ 8/22 8/23 沥青燃料公司 ======================================================================================== 内蒙古博 22 8 12 8/20簿记建档 浦发银行 AA 8/22 8/23 源控股集团 进出口行 ======================================================================================== 南山集团 20 10 12 8/21-8/22簿记建档 建设银行 AA 8/23 8/26 国开行 ======================================================================================== 广汇汽车 13 5 12 8/21-8/22簿记建档 工商银行 AA 8/23 8/26 服务股份公司 招商银行 ======================================================================================== 中国水电 22 22 12 8/22簿记建档 农业银行 AAA 8/23 8/26 华夏银行 ======================================================================================== 东塑集团 4 2 12 8/22簿记建档 中国银行 A+ 8/26 8/27 ======================================================================================== 江南化工 9 4.5 12 8/22簿记建档 兴业银行 AA- 8/23 8/26 ======================================================================================== 本溪钢铁(集团) 30 30 12 8/22-8/23簿记建档 工商银行 AA+ 8/26 8/27 农业银行 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== *上海仪电 40 15 3 8/21簿记建档 工商银行 AA+ 8/22 8/23 控股(集团) 农业银行 ======================================================================================== *四川投资 14 14 5 8/23簿记建档 中国银行 AA+ 8/27 8/28 集团 建设银行 ======================================================================================== *四川长虹 20 10 5 8/23簿记建档 渤海银行 AA 8/26 8/27 电子集团 中信银行 ======================================================================================== 嘉兴实业资 14 5 5 8/20簿记建档 中信银行 AA 8/22 8/23 产投资集团 ======================================================================================== TCL集团 20 5 5 8/20簿记建档 国开行 AA 8/21 8/22 进出口行 ======================================================================================== 义乌小商品城 11 6 3 8/21簿记建档 中信银行 AA+ 8/23 8/26 恒大开发公司 ======================================================================================== 广东粤电集团 30 30 5 8/22-8/23簿记建档 工商银行 AAA 8/26 8/27 农业银行 ======================================================================================== 重庆乌江实业 6 3 3 推迟发行 光大银行 AA- -- -- ======================================================================================== 云南投资控股 5 5 5 推迟发行 中信银行 AA+ -- -- 集团 ======================================================================================== 湘电集团 4.5 4.5 5 推迟发行 广发银行 AA -- -- ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注:*代表新增。(完) (整理 康熙泽；审校 吴芳)