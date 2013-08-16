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亚洲 | 2013年 8月 16日 星期五 17:34 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月16日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日) 
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*首都机场集团   50       20     9  8/19-8/20簿记建档 工商银行   AAA      8/21   8/22
                                                     交通银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日      主承销商 主体评级   起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
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*东南网架        6       3     12   8/21簿记建档    中信银行   AA-      8/23      8/26 
 
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万达集团        18.5     4     12 8/16-8/19簿记建档 建设银行   AA-      8/20      8/21 
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龙力生物         6.5     3     12   8/19簿记建档    华夏银行   AA-      8/21      8/22
 
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厦门海翼集团    23      15      9   8/20簿记建档    建设银行   AA+      8/21      8/22 
                                                     国开行                                    
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盘锦北方         5.6     4     12   8/20簿记建档    中国银行   A+       8/22      8/23
沥青燃料公司                                        
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内蒙古博        22       8     12   8/20簿记建档    浦发银行   AA       8/22      8/23
源控股集团                                          进出口行
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南山集团        20      10     12 8/21-8/22簿记建档 建设银行   AA       8/23      8/26
                                                    国开行
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广汇汽车        13       5     12 8/21-8/22簿记建档 工商银行   AA       8/23      8/26
服务股份公司                                        招商银行 
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中国水电        22      22     12   8/22簿记建档    农业银行   AAA      8/23      8/26 
                                         华夏银行
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东塑集团         4       2     12   8/22簿记建档    中国银行   A+       8/26      8/27 
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江南化工         9       4.5   12   8/22簿记建档    兴业银行   AA-      8/23      8/26 
 
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本溪钢铁(集团)  30      30     12 8/22-8/23簿记建档 工商银行   AA+      8/26      8/27 
                                                    农业银行
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
   发行人   注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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*上海仪电     40        15      3   8/21簿记建档     工商银行    AA+       8/22    8/23
控股(集团)                                           农业银行
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*四川投资     14        14      5   8/23簿记建档     中国银行    AA+       8/27    8/28
集团                                                 建设银行
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*四川长虹     20        10      5   8/23簿记建档     渤海银行    AA        8/26    8/27
电子集团                                             中信银行
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嘉兴实业资    14         5      5   8/20簿记建档     中信银行    AA        8/22    8/23
产投资集团
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TCL集团       20         5      5   8/20簿记建档     国开行      AA        8/21    8/22
                                          进出口行
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义乌小商品城  11        6       3   8/21簿记建档     中信银行    AA+       8/23    8/26
恒大开发公司
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广东粤电集团  30        30      5  8/22-8/23簿记建档 工商银行    AAA       8/26    8/27
                                                     农业银行
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重庆乌江实业   6         3      3     推迟发行       光大银行    AA-        --      --
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云南投资控股   5         5      5     推迟发行       中信银行    AA+        --      --
集团
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湘电集团       4.5       4.5    5     推迟发行       广发银行    AA         --      --
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无 
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注:*代表新增。(完)

 (整理 康熙泽；审校 吴芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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