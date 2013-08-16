台湾债市：RP利率仍稳于低位，下周利率料续向区间低位集中

路透台北8月16日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率区间周五大致稳于低位。交易人士表示，资金续多，宽松的态势短期之内不会有所改变，估计下周的短率仍可能续向区间低位集中。

交易人士表示，受到资金持续宽松的影响，本周公债/公司债RP利率持续缓向区间的低位靠拢，而目前看来，下周的资金情势仍将持续充裕，区间低位成交可能持续增加。

〞资金持续宽松啦，市场上要消化资金的压力比紧缩因素大很多。〞一位证券商交易员表示。

他也说，下周虽有现金股利发放的不确定因素，不过这些资金仍在市场流通，且再寻找投资标的的可能性也偏高，因此对附买回市场的影响不致很大。

2013年现金股利发放日期一览表请见

下周的紧缩因子有：周一正新橡胶的公司债交割38亿台币；宽松因素则有下周一的台电公司债到期还本30亿台币。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%。主要成交区间大致不变。