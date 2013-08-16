《分析师观点2》台湾明年GDP年增率首次预估3.37%，央行是否升息看法分歧

路透台北8月16日 - 台湾主计总处周五公布，台湾第二季国内生产总值(GDP)年增率为2.49%，优于2.27%的概估值；同时下修今年全年GDP年增率预估值至2.31%，先前估为2.4%。

主计总处并预估今年全年消费者物价指数(CPI)为1.07%，先前估为1.23%。明年全年经济成长率首次预估为3.37%。

以下为本次主计总处预估的相关数据(%)：

最新预估 上次预估

*2013年GDP年增率 2.31 2.40

*2013年CPI年增率 1.07 1.23

*2013年出口年变动率 2.30 2.82

*2013年进口年变动率 1.85 3.91

*2013年民间消费成长率 1.59 1.46

*2013年民间投资成长率 5.91 7.21

*2014年GDP年增率 3.37 --

**分析师评论**

--渣打银行经济学家 符铭财：

我们认为从今年第三、四季，到明年全年的经济成长率预估看来，台湾的经济将会是一个U型的复苏。现在美国的经济成长OK，QE减码会以不伤害美国经济为前提，加上中国也有一些措施，如果按主计总处预估明年的成长动力一半来自出口的话，台湾明年出口有机会走强。而内需部分公共建设明年的力道也会扩大，都对经济成长有正面贡献。

配合经济回暖的脚步，我们仍认为央行明年第一季有机会升息。

--元富投顾分析师 许芷雁：

主计总处对今年的预估只有微幅修正，和多数分析师的看法一致，第三季大概会较第二季表现再差一点。但对明年经济的预估3.37%其实算蛮保守的，表示现在在预估时，其实对明年的经济表现是没有方向，很难预估。

从预估的数据看来，台湾的经济成长还是疲弱，让央行在货币政策上难有调整重贴现率的空间。不过在全球市场利率看升几乎没有疑问的情况下，在公开市场操作上，央行仍有一些工具可以使用，包括调整委托大型银行代市场隔夜游资的利率等，以回应外在环境的变化。

--日盛投顾分析师 蔡素菁：

主计总处对今年跟明年的经济成长预估比我们自己估的要乐观，台湾出口的成长其实并不是符合预期的强劲，主要是因为中国的需求不振。台湾今年的出口成长预期在0-5.0%之间，较过去两位数的成长走弱许多。我们将假设出口不佳且可能下滑。

但是今年的GDP可能仍然成长主要是去年的基期较低。我们预估明年GDP成长3.1%，既然在供应链上的能见度很低，我们只能看看明年接近第四季时，经济成长率能不能接近3%，这还是要从上游产业的需求来判断。

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数 周五收升0.48%，报7,925.00点。

--台币兑美元 周五收升3.3分报30.002。

--台湾指标五年期公债102/2期 殖利率周五收高1.12基点，报1.165%。

**相关连结**

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**相关背景**

--台湾央行在第二季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变，连八度维持利率不变。