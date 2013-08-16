《SAFT专栏》美联储欲挥别刺激政策，然将面临市场信任考验

**新世界**

很难责备他们会这样想，过去30年确实让投资人学会这样想。

但现在情况变得稍微复杂了。虽然总体零售销售数字还不错，即使不是特别亮眼，但零售商沃尔玛 及Macy’s 的近期业绩数据看起来却像是美国消费者在7月告假缺席。在此同时，工业生产则是上上下下，费城联邦储备银行8月制造业指数重挫至9.3，不到7月的一半水准。新订单腰斩，出货甚至萎缩。

这一切所呈现出的是，尽管迹象显示美联储的货币政策不算成功，但美联储仍在考虑缩减刺激措施。虽然美联储强调缩减不等于紧缩，但随着利率上扬，这将愈来愈难以令人信服。

要记得，美联储缩减刺激措施，有可能会引发多年来首次由美联储刻意造成的重大市场走势反转。并非美联储希望金融市场下跌，而是美联储或许终于感受到，利好金融资产政策的风险及代价，已经超过所带来的好处。

这将是多数现役投资人及分析师完全没有经验过的事。如果真的发生，这将是一大震撼。

想想过去数十年来，从长期资本管理公司的纾困、科技股泡沫及其后续冲击、房市泡沫、到最后，金融危机爆发后的“拯救”经济行动。这些事件都有一个核心特色，就是美联储政策倾向纵容市场的起落，然后企图缓和市场跌势。

这并不表示美联储对抗通胀的能力或决心令人怀疑，只是反映出外界普遍相信美联储总能够神奇地为投资人带来丰厚报酬，同时还随时待命准备收拾烂摊子。

总的来说，这种市场心态的改变是件好事。

但这很容易会让风险资产跌得更凶一点。随之而来的下一个问题便是：如果美联储缩减刺激措施，而市场狂跌，美联储会走回老路，再度出手相救吗？