台湾货币市场：短率持平上日，市场等待下月初央行存单及国库券标售

* 拆款利率持平上日

* 短票发票量上升

* 观察下月初央存单及国库券标售情形

记者 林妙容

路透台北8月16日 - 台湾银行间短率周五大致持平上日。本周最后调度日银行积极寻求拆出管道，但多数银行资金仍多，少数外资及本地银行的拆入需求亦不大，仅能少量消化市场余钱。但因时序仍在提存期中旬，银行不致过份紧张，市况尚称平静。

展望下周，市场资金调拨人士指出，下周货币市场没有新券标售，也没有特殊紧缩及宽裕因素，料短期拆款利率难以变化，市场将静待下月初央行例行的一年期定存单及273天期国库券的标售，以确认一年以下短率走势。

〞下周情况看起来还是一滩死水，暂时看不出来央行有紧缩的意图。〞一本地银行人士说。

市场人士指出，除一年以下短期标的利率尚待确认外，市场也预期台湾央行将继续发行两年期存单，以分散银行业的资金配置落点，并因应两年内可能的景气反转产生的资金需求。不过央行续发的时间点及力道，目前市场均难以预料。

本地时间11:29时：

**台币兑美元 走高9.5分报29.940。

**台股 走高0.73%，报7,944.60点；成交量 报465.32亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.387%。今日区间暂在0.387-0.388%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.388-0.415%，上日为0.380-0.415%。

**短票市场周五发票量扬升**

在短票市场方面，周五例行发票量扬升，使得票券商及银行间的交投较为热络。银行在周五因积数累计至周日的关系，去化资金的压力加大，买气较平日更为畅旺，票券商的新券适时提供银行端余钱出口，但利率持稳于当前不变。

一大型票券商人士指出，由于银行短钱仍多，今日部分采差别报价，跨过9月底的较长天期短票可承作于0.67%，30天以内则以0.66%为主。

展望下周，市场人士认为，如果央行冲销力道持平，资金水位持续高涨，票券商下周不排除再测试压低利率，但速度不会过快。

〞周五发票量增，新钱的量也有增加。〞一大型票券商交易员说。

此外，部分企业法人因应8月底前的股利发放，暂时将钱停泊于货币市场，其利率要求也低于银行端，为季节性的暂时影响因素。

今日30天期短票利率主要交投在0.66%，与上日相同，大区间则在0.65-0.67%。本周较上周成交区间大约下移1个基点。

台湾央行今日存单到期金额1,526亿台币，发行金额待稍晚公布。

下周央行存单到期总额为1兆332.85亿台币，落点分别为周一3,384.1亿、周二1,277.5亿、周三690.5亿、周四2,603.5亿及周五2,377.25亿。

拆款中心 资料显示，修正后周四超额准备为44亿台币，累计超额准备为1,548亿，加计前期1%的超额准备为2,923亿台币。

**RP利率稳在低位**

债券市场附买回(RP)成交利率区间周五大致稳在低位。交易人士表示，资金续多，宽松的态势短期之内不会有所改变，估计下周的短率仍可能续向区间低位集中。

交易人士表示，受到资金持续宽松的影响，本周公债/公司债RP利率持续缓向区间的低位靠拢，而目前看来，下周的资金情势仍将持续充裕，区间低位成交可能持续增加。

〞资金持续宽松啦，市场上要消化资金的压力比紧缩因素大很多。〞一位证券商交易员表示。

他也说，下周虽有现金股利发放的不确定因素，不过这些资金仍在市场流通，且再寻找投资标的的可能性也偏高，因此对附买回市场的影响不致很大。

2013年现金股利发放日期一览表请见

下周的紧缩因子有：周一正新橡胶的公司债交割38亿台币；宽松因素则有下周一的台电公司债到期还本30亿台币。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%。主要成交区间大致不变。