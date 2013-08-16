版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 16日 星期五 11:40 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元小幅上涨，市场回补空头部位

0329GMT

* 市场暂时回补地震发生后直觉反应押注的新西兰元空单，新西兰元目前报在0.8083/85美元

* 有一些报导称新西兰主要都市出现部份电力中断，交易员从办公室撤离

* 后续有规模5.7的浅层余震，这可能会是令汇市紧绷的因素。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐