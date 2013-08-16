《汇市简讯》新西兰元/美元小幅上涨，市场回补空头部位

* 市场暂时回补地震发生后直觉反应押注的新西兰元空单，新西兰元目前报在0.8083/85美元

* 有一些报导称新西兰主要都市出现部份电力中断，交易员从办公室撤离

* 后续有规模5.7的浅层余震，这可能会是令汇市紧绷的因素。(完)