中国房地产：7月份70个大中城市房价同比上涨7.5%，环比涨幅继续收窄

路透北京8月18日 - 中国国家统计局周日发布最新数据显示，国内70个大中城市房价环比涨幅连续第四个月收窄，同比涨幅则扩大，显示在政策环境相对稳定，需求基本平稳的情况下，房价上涨压力仍存。

路透根据统计局数据测算，7月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升7.5%，为连续第七个月上升，涨幅较6月的6.8%扩大；环比则连续14个月上涨，涨幅从6月的0.8%缩小0.7%。

数据显示，7月份新建商品住宅和二手住宅价格环比上涨的城市个数分别为62个和57个，新建商品住宅和二手住宅价格同比上涨的城市个数分别为69个和67个。

国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读称，7月份房价上涨城市个数与6月份基本相同。受刚性需求拉动和近期地价上涨等诸多因素影响，7月份70个大中城市房价总体仍呈涨势，但房价上涨的城市个数与6月份相比变化不大。

7月份，70个大中城市中，新建商品住宅价格环比上涨的城市有62个，比6月份减少了1个；二手住宅价格环比上涨的城市有57个，比6月份增加了2个。新建商品住宅价格同比上涨的城市有69个，与6月份相同；二手住宅价格同比上涨的城市有67个，比6月份减少了1个。

刘建伟称，7月份新建商品住宅价格环比涨幅总体继续收窄。7月份，70个大中城市中，新建商品住宅价格环比涨幅在1%以上的城市有12个，比6月份减少了8个；最高涨幅为2.2%，比6月份的最高涨幅回落了0.2个百分点。

一线城市中，深圳、上海、北京等一线城市的环比涨幅分别比6月份收窄0.8、0.3和0.1个百分点。

稍早公布的房地产投资数据呈现稳中略升的态势，显现开发商对后市的信心，1-7月房地产开发投资同比增长20.5%，略高于1-6月增速20.3%；新开工面积同比增长8.4%，增速远高于前六月的3.8%。

尽管中国宏观经济在二季度陷入低谷，但房地产始终保持稳定增长，成为稳增长的重要一环，也有助于缓解地方政府财政吃紧的局面。不少分析人士认为，在整体经济低迷之际，房地产持稳的重要性凸显，政策收紧的预期进一步降温。

浙江温州日前允许本地户籍家庭购买第二套住宅，而当地2011年3月出台的限购令规定仅能新购一套住房。温州成为三年来首个放松限购的城市。有分析指出，温州对限购的调整，与该地区经济低迷有很大关联，今年上半年温州地区生产总值(GDP)增速仅为7.4%，低于浙江全省8.3%的增速。

不过业界多认为，决策层倾向于让房地产行业逐渐归于正常，淡化调控并逐步建立长效机制。最近资本市场上有数家房地产公司公布融资预案，预示国内股市和债市融资可能在未来打开，重新成为房企融资的正途。

国家主席习近平最近在政治局会议上称，促进房地产市场平稳健康发展。国家发改委主任徐绍史则表示，将坚持房地产调控各项政策。他并称，要加大对保障性安居工程建设的推进力度，同时加快普通商品住房开工建设，支持居民家庭首套自住购房需求。

房价(较上年同期变动，%)

7月 6月 5月 4月 3月 2月 2013年1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月

7.5 6.8 6 4.9 3.6 2.1 0.8 -0.04 -0.7 -1.1 -1.3 -1.4 -1.5



(较上月变动，%)

0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.1 0.68 0.36 0.3 0.05 0.01 0.1 0.1